Качественный ремонт грузовой техники в СПб
Грузовая техника чаще всего эксплуатируется в экстремальных условиях. При ежедневных нагрузках наблюдается быстрый износ отдельных комплектующих и механизмов. Современное техническое обслуживание позволит предотвратить серьезные повреждения и дорогостоящий ремонт. За диагностикой и обслуживанием в СПб можно обратиться в сервисный центр Ремзона47. Здесь работают опытные мастера, которые используют современное оборудование. Это позволяет качественно и оперативно выполнять ремонтные работы любой сложности.
Сервисный центр Ремзона на сайте предлагает оформить заявку на ремонт следующих систем и механизмов в грузовиках европейского и американского производства:
- топливная система;
- электрика;
- подвеска;
- трансмиссия;
- проводка;
- пневмосистема.
Проводится профессиональное техническое обслуживание прицепов и тягачей. Так как услуги становятся все более востребованными, представленная фирма расширяет линейку европейских и американских марок техники. Подробная информация представлена на сайте. Также можно связаться напрямую с менеджерами по телефону, которые бесплатно проводят персональные консультации. Они предложат удобное время для визита, чтобы была проведена компьютерная диагностика с последующим ремонтом или плановое ТО.
5 причин обратиться в Ремзона47
Ремонтом специализированной и грузовой техники в Санкт-Петербурге занимаются многие организации, но не все из них могут предложить такие преимущества клиентам:
- оперативное выполнение ремонта любой сложности, так как в распоряжении есть новейшее оборудование;
- работа без выходных (7 дней в неделю);
- акции со скидками и бонусами для постоянных клиентов;
- продажа запасных частей и агрегатов в сборе по выгодным ценам;
- предоставление гарантии на все виды оказываемых услуг.
Сервисный центр дорожит репутацией и доверием каждого клиента, поэтому качественно выполняет работы. Любой ремонт начинается с компьютерной диагностики, с помощью которой можно установить точную причину поломки. Если требуется замена изношенных комплектующих, то их можно заказать по выгодным ценам напрямую в компании. Не придется тратить на самостоятельный поиск запчастей. Также запущена оригинальная акция. Можно получить дополнительно 1% скидки на ремонт грузовиков за каждый месяц. Итоговый бонус в течение одного года может составить 12%.